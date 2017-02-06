"Оппозиционный блок": высокие тарифы в ЖКХ спровоцировали на Украине кризис неплатежей

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КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Резкий рост тарифов на коммунальные услуги вызвал на Украине кризис неплатежей, так как часть граждан оказалась не в состоянии оплачивать счета.
Об этом заявил лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко.
"Правительству необходимо пересмотреть тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, иначе усугубится кризис неплатежей", - предупредил он участников совещания руководителей парламентских комитетов и фракций.
По словам Бойко, если три месяца назад - до очередного значительного повышения тарифов - счета оплачивали около 95% населения, то сейчас они стали неподъемными для одной трети потребителей. "Надо признать, что люди не в состоянии платить по этим тарифам, а система субсидий не работает. Мы уверенно движемся к более глубокому социальному кризису", - подчеркнул парламентарий.
По данным Государственного комитета статистики, в декабре прошлого года задолженность населения за услуги ЖКХ выросла на 26% и составила 20,2 млрд гривен (около $740 млн), а общий уровень оплаты услуг составил в среднем рекордно низкие 63,8%. При этом лидером среди неплательщиков стали жители Закарпатской области, где оплачено всего 42,2% счетов, в Киеве услуги ЖКХ оплачены на 58,5%.