Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет

ВАРШАВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что если Украина будет и дальше строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры, то в Европу она не войдет.

"Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида", - сказал Качиньский в опубликованном интервью для еженедельника Do Rzeczy. Политик подчеркнул, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложно превзойти, им (ОУН-УПА, запрещена в РФ - прим. ТАСС) это удалось".

По словам Качиньского, "это вопрос определенного выбора Украины". "Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы", - отметил польский политик.

Организация украинских националистов (ОУН) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА).

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

Сейм Польши 22 июля этого года принял решение, которым преступления ОУН - УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Принятым постановлением польский парламент учредил 11 июля Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН - УПА. Верховная рада Украины 8 сентября приняла ответное постановление, которым осудила решение Сейма Польши. Согласно документу, Рада считает, что польский парламент дал политически и юридически некорректную оценку трагической страницы украинско-польской истории относительно событий на Волыни.