Суд Одессы заочно арестовал четыре буровые установки компании "Черноморнефтегаз"

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Приморский районный суд Одессы заочно арестовал четыре плавучие буровые установки российской компании "Черноморнефтегаз". Об этом говорится в постановлении суда от 27 января 2017 года, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В определении суда речь идет о "несамоходных самоподъемных плавучих буровых установках В-319 "Украина" ("Независимость") и В-312 "Петр Годовалец", построенных в 2012 компанией Keppel Corporation (Сингапур), а также установке "Сиваш", построенной в 1979 году в Астрахани (Россия), и "Таврида", построенной в 1991 году в Астрахани и достроенной в 1995 году в Николаеве".

Отмечается, что арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого правоохранительными органами Украины 14 декабря 2015 года по факту "незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками".

После силового отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года в Крыму и на востоке страны начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

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В марте 2014 года парламент Республики Крым объявил о национализации компании "Черноморнефтегаз". Осенью 2014 года предприятие было перерегистрировано российскими властями в государственное унитарное предприятие Республики Крым. Компания разрабатывает месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части полуострова. Общий объем запасов "Черноморнефтегаза" составляет 22 млн тонн нефти, перспективные запасы составляют 51 млн тонн нефти.

Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.