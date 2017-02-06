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Facebook будет бороться с ложными новостями во Франции в преддверии выборов

Международная панорама
6 февраля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В этой инициативе также намерена принять участие компания Google
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook совместно с французскими СМИ начнет борьбу с недостоверными новостями накануне президентских выборов во Франции, которые состоятся весной. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, Facebook будет сотрудничать с местными СМИ, среди которых агентство AFP, телеканал BFM TV, газеты Express и Le Mond с тем, чтобы не допустить проникновения ложных сведений в социальную сеть. Компания Google также намерена принять участие в этой инициативе, отмечает агентство.

Ранее в этом году Facebook пришлось проводить целое расследование, чтобы отбиться от обвинений в пристрастности при отборе новостей. Отправной точкой скандала стала публикация сетевого ресурса Gizmodo. По его данным, в новостном разделе соцсети Trending Topics заложен некий механизм отсева новостей по их источнику. Как утверждал Gizmodo, "сотрудники Facebook регулярно удаляют из секции Trending Topics новости, представляющие интерес для консервативно настроенных читателей".

В целях исправления ситуации Facebook предложила внести ряд улучшений и приступила к испытанию новых инструментов борьбы с распространением недостоверных и откровенно вымышленных новостей в одноименной социальной сети. Эти инструменты затрагивают четыре разных аспекта проблемы и касаются как пользователей и самой корпорации, так и авторов ложных известий.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой компании Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.

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