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СМИ: в Латвии демонтируют последнюю советскую базу ядерных ракет

Международная панорама
6 февраля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
На демонтаж 10-этажного подземного здания и четырех ракетных шахт уйдет полгода
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Последняя на территории Латвии советская база неподалеку от города Гулбене, на которой когда-то были размещены ядерные ракеты, будет демонтирована.

Об этом сообщает интернет-портал Delfi.

По его данным, на ракетном комплексе "Двина Р-12" расположены четыре шахты глубиной 32 метра для запуска ядерных ракет, а также подземный командный центр.

"В принципе это грандиозное 10-этажное подземное здание, разделенное на несколько уровней и построенное из очень крепкого бетона", - цитирует портал владельца компании, занимающейся демонтажем комплекса.

В ходе работ будет использована спецтехника, их стоимость составит около €190 тысяч. Демонтаж базы планируется завершить за полгода.

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