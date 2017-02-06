Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп назвал фальшивыми данные опросов о неодобрении американцами его шагов

Международная панорама
6 февраля, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Лидер США отметил, что согласно опросам, проведенным по заказу американских телекомпаний перед президентскими выборами, победить должна была Хиллари Клинтон
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал фальшивыми данные опросов общественного мнения, свидетельствующие о недовольстве американцев его политикой на посту главы Белого дома. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Политик напомнил, что накануне президентских выборов опросы, заказанные американскими телекомпаниями, предсказывали победу его соперницы, кандидата от демократов Хиллари Клинтон, однако эти прогнозы оказались неверными.

"Любые негативные опросы являются фальшивыми новостями, точно также, как опросы CNN, ABC, NBC во время выборов, - написал Трамп. - Извините, люди хотят безопасности границ и крайне тщательной проверки (иммигрантов - прим. ТАСС)". "Я принимаю решения сам, главным образом, на основе сбора данных, и все это знают", - продолжил президент.

Согласно данным опроса общественного мнения, опубликованного в пятницу телеканалом CNN, около 53% американцев не одобряют первых шагов Трампа, предпринятых им в качестве президента США. По сведениям исследовательской службы ORC, деятельность Трампа на посту главы государства находит поддержку у 44% респондентов.

Как отмечает CNN, это самые низкие показатели для президента США, недавно вступившего в должность, за всю историю проведения подобных опросов. По данным исследования, большинство опрошенных не одобряют подписанные Трампом исполнительные указы, направленные на ужесточение иммиграционной политики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
5
ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
6
Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама