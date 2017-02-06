Трамп назвал фальшивыми данные опросов о неодобрении американцами его шагов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал фальшивыми данные опросов общественного мнения, свидетельствующие о недовольстве американцев его политикой на посту главы Белого дома. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Политик напомнил, что накануне президентских выборов опросы, заказанные американскими телекомпаниями, предсказывали победу его соперницы, кандидата от демократов Хиллари Клинтон, однако эти прогнозы оказались неверными.

"Любые негативные опросы являются фальшивыми новостями, точно также, как опросы CNN, ABC, NBC во время выборов, - написал Трамп. - Извините, люди хотят безопасности границ и крайне тщательной проверки (иммигрантов - прим. ТАСС)". "Я принимаю решения сам, главным образом, на основе сбора данных, и все это знают", - продолжил президент.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 февраля 2017 г.

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 февраля 2017 г.

Согласно данным опроса общественного мнения, опубликованного в пятницу телеканалом CNN, около 53% американцев не одобряют первых шагов Трампа, предпринятых им в качестве президента США. По сведениям исследовательской службы ORC, деятельность Трампа на посту главы государства находит поддержку у 44% респондентов.

Как отмечает CNN, это самые низкие показатели для президента США, недавно вступившего в должность, за всю историю проведения подобных опросов. По данным исследования, большинство опрошенных не одобряют подписанные Трампом исполнительные указы, направленные на ужесточение иммиграционной политики.