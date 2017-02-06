ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в секторе Газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские самолеты нанесли удары по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.
Об этом сообщил в коммюнике официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер.
"В ответ на запущенную ранее сегодня террористами из сектора Газа по южным районам Израиля ракету ВВС Израиля атаковали три позиции ХАМАС в северной части сектора", - сказал он.
Ранее в этот же день израильский танк открыл огонь по позиции ХАМАС. "Израильский танк поразил огнем объект инфраструктуры ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на осуществленный ранее запуск ракеты по Израилю", - сообщила тогда армейская пресс-служба.
В утренние часы ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на территории Израиля в незаселенной местности. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.
В предыдущий раз палестинские радикалы запускали ракету по Израилю в конце октября 2016 года.
В июле-августе 2014 года Израиль провел в палестинском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала", заявленной целью которой являлось прекращение ракетных обстрелов.