Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР

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КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала депутатов Верховной рады Украины ввести военное положение в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, чтобы прекратить торговлю с Донбассом. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала "112. Украина".
"Нам нужно абсолютно точно, и я поддерживаю "Самопомощь", принять закон об оккупированных территориях. Нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями", - сказала она.
По словам Тимошенко, в парламенте найдутся подписи, что бы внести в Раду указ "о военном положении, а также признание войны войной".
"Я неделю работала в США и приняла участие в десятках важных для Украины встреч, но какой вопрос задают на всех этих встречах? Первый вопрос: вы говорите о войне, покажите хоть один документ, где война названа войной... Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир, говоря о том, что здесь не война, а просто терроризм отдельных структур, которые действуют на Востоке", - добавила она.