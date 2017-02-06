СМИ: СБУ передумала запрещать Марин Ле Пен въезд на Украину

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КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) не будет запрещать кандидату на президентских выборах во Франции и лидеру французского "Народного фронта" Марин Ле Пен въезд в страну после ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав России. Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Трачук.
"Решение о запрете въезда Ле Пен не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД) было принято коллегиальное решение - в данный момент не запрещать въезд", - сказал он изданию "Левый Берег".
Ранее Ткачук не исключал, что Марин Ле Пен "будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры". В свою очередь представитель французского политика заявил, что у лидера "Народного фронта" не было намерения помещать Украину, а вопрос посещения этой страны "будет решаться дипломатическими путями, когда она станет президентом французской республики".
Марин Ле Пен в январе 2017 года заявила в эфире телеканала BFM TV, что "не считает присоединение Крыма незаконным", а также не видит оснований ставить под сомнение состоявшийся там референдум о воссоединении с Россией. При этом, власти Франции не признали воссоединение Крыма с Россией.