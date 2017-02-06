СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Почти две трети истребителей ВМС США не могут подняться в небо по техническим причинам.

Самолеты находятся на ремонте или в ожидании поставок запасных частей, сообщает еженедельник Defence News.

В результате, как отметило издание, существенно ограничены главные ударные возможности американских ВМС, основу которых составляют истребители F/A-18F Hornet и Super Hornet.

"В целом же, - говорится в публикации, - более половины самолетов ВМС не в состоянии подняться в воздух из-за того, что на их ремонт не хватает денег".

Причиной такого положения, подчеркивает издание, является многолетнее недофинансирование ВС страны в целом и морской авиации в частности в период правления администрации президента Барака Обамы.

О бюджете Пентагона на 2017 год

24 декабря Обама подписал законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, затрагивающий в том числе интересы России и предусматривающий возможность перехода Вашингтона к созданию неограниченной системе противоракетной обороны. Размер бюджета Пентагона составит примерно $619 млрд.

Согласно заявлению Обамы, новый закон санкционирует продолжение финансирования "многих критически важных" программ, необходимых, в частности, для сохранения высоких темпов военной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также для "ободрения американских союзников в Европе".

Под последним имеется в виду наращивание сил и средств НАТО на ее восточном фланге. Эта программа реализуется с 2014 года, в ее рамках Североатлантический альянс пытается предпринимать новые усилия по сдерживанию России под предлогом ее "агрессии" в Европе.