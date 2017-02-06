Bild: социал-демократы ФРГ впервые обошли по популярности блок Меркель

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БЕРЛИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Социал-демократическая братия Германии (СДПГ) впервые обогнала по популярности блок Ангелы Меркель. Согласно данным опроса, проведенного немецким институтом изучения общественного мнения INSA по заказу газеты Bild, за социал-демократов готовы проголосовать 31% респондентов, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 30%.
По сравнению с аналогичным опросом, проведенным на прошлой неделе, СДПГ улучшила рейтинг на 4%, тогда как блок Меркель, наоборот, потерял 3%. Таким образом, за полгода до следующих выборов в Бундестаг социал-демократам удалось впервые обойти своих партнеров по действующей правящей коалиции.
Обе политические силы ставят себе задачу победить на выборах, которые пройдут 24 сентября 2017 года.