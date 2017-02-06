Суд в Киеве не стал рассматривать жалобу на решение о заочном следствии против Януковича

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича на принятое ранее Печерским судом решение заочно расследовать дело о госизмене против их подзащитного. Об этом сообщил украинский телеканал "112. Украина".

"Слушание было назначено в Апелляционном суде Киева на 12:50 (13:50 мск), но так и не началось. Помощник судьи вышел к участникам процесса и сообщил о том, что суд принял решение отказать в рассмотрении апелляционной жалобы защитников Януковича", - говорится в сообщении.

Как отметил в распространенном позже заявлении адвокат экс-президента Виталий Сердюк, решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека. "Защита сегодня получила неоспоримые основания для безотлагательного обращения в Европейский суд по правам человека по делу о государственной измене. Сегодняшний беспрецедентный факт отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы защиты на решение Печерского районного суда о специальном (заочном - прим. ТАСС) расследовании является для этого достаточным доказательством", - подчеркнул он. Сердюк добавил, что решение Апелляционного суда станет основным доказательством политического давления на судебную систему Украины в данном деле.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал экс-президенту уведомление об открытии против него дела о государственной измене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича.

Прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко 30 января сообщил, что досудебное расследование по делу о госизмене завершено. Позже, 2 февраля, Печерский районный суд в рамках другого уголовного дела - о недвижимости в резиденции "Межигорье" - удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании Януковича для рассмотрения вопроса об аресте.