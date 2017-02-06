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Колледж в США закрыт из-за возможного нахождения на его территории вооруженного человека

Международная панорама
6 февраля, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Все помещения на территории колледжа будут закрыты до 13:00 по местному времени
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Колледж Mott Community College в американском штате Мичиган был временно закрыт из-за "угрозы нахождения стрелка" на его территории. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Согласно сообщению, все помещения на территории колледжа будут закрыты до 13:00 по местному времени (21:00 мск).

Другие подробности не приводятся.

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