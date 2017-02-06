Колледж в США закрыт из-за возможного нахождения на его территории вооруженного человека

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Колледж Mott Community College в американском штате Мичиган был временно закрыт из-за "угрозы нахождения стрелка" на его территории. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
MCC ALL LOCATIONS closed until 1 p.m. today, Feb 6, due to an active shooter threat made this morning. Classes @ or after 1pm in session.— Mott College (@MottCollege) 6 February 2017
Согласно сообщению, все помещения на территории колледжа будут закрыты до 13:00 по местному времени (21:00 мск).
Другие подробности не приводятся.