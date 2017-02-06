Тяжелая бронетехника армии США прибыла в Эстонию в порядке ротации

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ТАЛЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Тяжелая бронетехника армии США прибыла в порядке ротации в Эстонию. Об этом сообщает местное информагентство BNS со ссылкой на 1-ю пехотную бригаду сухопутных войск вооруженных сил Эстонии.
По информации агентства, в военный городок Тапа прибыли четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley. Эта бронетехника находится на вооружении 1-го батальона 69-го броневого полка США, который во второй половине февраля сменит в порядке ротации дислоцированных в Эстонии военнослужащих роты 173-й воздушно-десантной бригады США.
Ротация военнослужащих США в Эстонии проводится в рамках операции Atlantic Resolve. Atlantic Resolve стартовала в апреле 2014 года в целях усиления восточного фланга НАТО. На саммите альянса в Варшаве в 2016 году было принято решение разместить в 2017 году многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.