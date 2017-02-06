Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тяжелая бронетехника армии США прибыла в Эстонию в порядке ротации

Международная панорама
6 февраля, 17:31 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 6, февраля. /ТАСС
В военный городок Тапа прибыли четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley, сообщает информагентство BNS со ссылкой на 1-ю пехотную бригаду сухопутных войск вооруженных сил Эстонии
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Тяжелая бронетехника армии США прибыла в порядке ротации в Эстонию. Об этом сообщает местное информагентство BNS со ссылкой на 1-ю пехотную бригаду сухопутных войск вооруженных сил Эстонии.

По информации агентства, в военный городок Тапа прибыли четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley. Эта бронетехника находится на вооружении 1-го батальона 69-го броневого полка США, который во второй половине февраля сменит в порядке ротации дислоцированных в Эстонии военнослужащих роты 173-й воздушно-десантной бригады США.

Ротация военнослужащих США в Эстонии проводится в рамках операции Atlantic Resolve. Atlantic Resolve стартовала в апреле 2014 года в целях усиления восточного фланга НАТО. На саммите альянса в Варшаве в 2016 году было принято решение разместить в 2017 году многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Эстония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
3
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
4
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
5
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
6
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
7
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
Темы дня
Реклама