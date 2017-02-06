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Фийон признал, что найм на работу членов семьи был ошибкой

Международная панорама
6 февраля, 18:29 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Кандидат на пост президента Франции также сказал, что ему нечего скрывать, и он ответил на все вопросы следователей
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Франсуа Фийон

Франсуа Фийон

© EPA/JULIEN WARNAND

ПАРИЖ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Кандидат от "Республиканцев" на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон признал, что найм на работу его жены Пенелопы Фийон, а также детей было ошибкой.

"Это было ошибкой. И я прошу прощения у французов", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Париже.

Политик также сказал, что он ответил на все вопросы следователей в рамках скандала "Пенелопагейт". "Мне нечего скрывать. Я и моя супруга ответили на все вопросы следователей", - сказал Фийон.

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