Фийон заявил, что продолжит участие в предвыборной гонке

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ПАРИЖ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Кандидат от "Республиканцев" на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон намерен продолжить участие в предвыборной гонке, несмотря на скандал вокруг его супруги.
"Я хочу сказать миллионам французов, которые отдали мне свои голоса (на праймериз "Республиканцев"), что никто не сможет их отнять, - заявил Фийон. - С сегодняшнего дня начинается новый этап моей избирательной кампании".