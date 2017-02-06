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Фийон заявил, что продолжит участие в предвыборной гонке

Международная панорама
6 февраля, 18:37 UTC+3
Политик отметил, что никто не сможет отнять голоса миллионов французов, которые проголосовали за него на праймериз "Республиканцев"
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ПАРИЖ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Кандидат от "Республиканцев" на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон намерен продолжить участие в предвыборной гонке, несмотря на скандал вокруг его супруги.

"Я хочу сказать миллионам французов, которые отдали мне свои голоса (на праймериз "Республиканцев"), что никто не сможет их отнять, - заявил Фийон. - С сегодняшнего дня начинается новый этап моей избирательной кампании".

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