Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Референдум о переименовании Южной Осетии пройдет вместе с выборами президента в апреле

Международная панорама
6 февраля, 19:29 дата обновления: 6 февраля, 20:23 UTC+3 ЦХИНВАЛ 6, февраля. /ТАСС
При этом президент страны Леонид Тибилов уверен, что республике стоит принять оба названия "как тождественные, равноценные, равнозначные"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЦХИНВАЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов назначил референдум по вопросу переименования республики в Государство Алания на 9 апреля текущего года вместе с президентскими выборами. Соответствующий указ Тибилов подписал в понедельник, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Гана Яновская.

"Референдум в Южной Осетии назначен по вопросу: "Согласны ли вы с внесением изменения в часть 1 статьи 1 Конституции Республики Южная Осетия, изложив ее в следующей редакции: "1. Республика Южная Осетия - Государство Алания - суверенное демократическое государство, созданное в результате самоопределения народа Республики Южная Осетия. Названия Республика Южная Осетия и Государство Алания равнозначны". Дата проведения референдума, согласно президентскому указу, определена на 9 апреля 2017 года", - сказала Яновская.

Согласно указу, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, решение о проведении референдума Тибилов принял, "руководствуясь стремлением народа Республики Южная Осетия к восстановлению древнего названия своего государства как неотъемлемой части культурно-исторического наследия и своей идентичности".

"Основываясь на исторической и духовной преемственности между поколениями и отдавая дань благодарной памяти тем, кто героически защищал и сохранил земли предков для ныне живущих. Обращаясь к историческим истокам возрожденной традиции аланской государственности, признавая ее преемственность и стремясь укрепить основы ее надежной будущности", - говорится в тексте документа.

Тибилов о сохранении прежнего названия

"Мы должны помнить, что наша республика отстояла свою свободу и добилась признания государственной независимости под названием Республика Южная Осетия. Под этим именем нашу страну знают практически во всем мире. Подвиг нашего народа и его героическая борьба за право на свободу прославили это название. Отказаться от него сегодня - все равно, что предать забвению важные главы героической летописи истории нашего Отечества", - говорится в заявлении Леонида Тибилова.

В связи с этим, пояснил президент, предлагается принять "как тождественные, равноценные, равнозначные оба названия". "Это позволит избежать излишних затрат и ненужных проблем, которые возможны, если мы полностью откажемся от названия Южная Осетия. Однако сказать свое слово, вынести свое решение вправе только народ, волей которого создано наше государство", - подчеркнул Тибилов.

Глава государства отметил, что общественность на протяжении долгого времени настойчиво ставила вопрос о возвращении исторического названия государства - Алания, которое "восходит к эпохе общеаланского национального единства, к эпохе расцвета, могущества и славы нашего народа". "Народ Южной Осетии своим подвигом, своей героической борьбой за свободу и независимость заслужил, подтвердил свое право на бесценное наследие - древнее имя своих предков, которое он разделяет с народом братской Республики Северная Осетия - Алания в составе РФ", - добавил президент.

Впервые о возвращении Республике Южная Осетия ее исторического названия Алания Тибилов заявил в декабре 2015 года. Были даны соответствующие поручения, проведен ряд совещаний, посвященных данному вопросу. Проходили систематические консультации с учеными, экспертами и политиками как Южной, так и Северной Осетии. Большинство тех, кто поддержал идею, предлагали переименовать страну в Республику Южная Осетия-Алания.

Югоосетинское законодательство позволяет совместить дату проведения референдума с датой выборов в органы государственной власти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тибилов, Леонид Харитонович
Страны
Южная Осетия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
3
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
4
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
5
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
6
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
7
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
Темы дня
Реклама