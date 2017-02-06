Референдум о переименовании Южной Осетии пройдет вместе с выборами президента в апреле

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ЦХИНВАЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов назначил референдум по вопросу переименования республики в Государство Алания на 9 апреля текущего года вместе с президентскими выборами. Соответствующий указ Тибилов подписал в понедельник, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Гана Яновская.
"Референдум в Южной Осетии назначен по вопросу: "Согласны ли вы с внесением изменения в часть 1 статьи 1 Конституции Республики Южная Осетия, изложив ее в следующей редакции: "1. Республика Южная Осетия - Государство Алания - суверенное демократическое государство, созданное в результате самоопределения народа Республики Южная Осетия. Названия Республика Южная Осетия и Государство Алания равнозначны". Дата проведения референдума, согласно президентскому указу, определена на 9 апреля 2017 года", - сказала Яновская.
Согласно указу, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, решение о проведении референдума Тибилов принял, "руководствуясь стремлением народа Республики Южная Осетия к восстановлению древнего названия своего государства как неотъемлемой части культурно-исторического наследия и своей идентичности".
"Основываясь на исторической и духовной преемственности между поколениями и отдавая дань благодарной памяти тем, кто героически защищал и сохранил земли предков для ныне живущих. Обращаясь к историческим истокам возрожденной традиции аланской государственности, признавая ее преемственность и стремясь укрепить основы ее надежной будущности", - говорится в тексте документа.
"Мы должны помнить, что наша республика отстояла свою свободу и добилась признания государственной независимости под названием Республика Южная Осетия. Под этим именем нашу страну знают практически во всем мире. Подвиг нашего народа и его героическая борьба за право на свободу прославили это название. Отказаться от него сегодня - все равно, что предать забвению важные главы героической летописи истории нашего Отечества", - говорится в заявлении Леонида Тибилова.
В связи с этим, пояснил президент, предлагается принять "как тождественные, равноценные, равнозначные оба названия". "Это позволит избежать излишних затрат и ненужных проблем, которые возможны, если мы полностью откажемся от названия Южная Осетия. Однако сказать свое слово, вынести свое решение вправе только народ, волей которого создано наше государство", - подчеркнул Тибилов.
Глава государства отметил, что общественность на протяжении долгого времени настойчиво ставила вопрос о возвращении исторического названия государства - Алания, которое "восходит к эпохе общеаланского национального единства, к эпохе расцвета, могущества и славы нашего народа". "Народ Южной Осетии своим подвигом, своей героической борьбой за свободу и независимость заслужил, подтвердил свое право на бесценное наследие - древнее имя своих предков, которое он разделяет с народом братской Республики Северная Осетия - Алания в составе РФ", - добавил президент.
Впервые о возвращении Республике Южная Осетия ее исторического названия Алания Тибилов заявил в декабре 2015 года. Были даны соответствующие поручения, проведен ряд совещаний, посвященных данному вопросу. Проходили систематические консультации с учеными, экспертами и политиками как Южной, так и Северной Осетии. Большинство тех, кто поддержал идею, предлагали переименовать страну в Республику Южная Осетия-Алания.
Югоосетинское законодательство позволяет совместить дату проведения референдума с датой выборов в органы государственной власти.