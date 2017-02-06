Мэй призвала депутатов не препятствовать выходу страны из ЕС

ЛОНДОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала депутатов не препятствовать исполнению воли большинства британцев, проголосовавших за выход страны из состава ЕС. Об этом она заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мой призыв ясен для каждого - эта палата уже высказала свое мнение, и теперь не время для того, чтобы создавать препоны для демократически выраженной воли британского народа. Пришло время для того, чтобы перейти к процессу выхода из состава ЕС", - отметила Мэй.

В настоящий момент британский парламент рассматривает законопроект правительства о начале переговоров с Брюсселем о прекращении членства страны в ЕС. На прошлой неделе законопроект был принят во втором чтении 498 голосами против 144. В понедельник комитеты Палаты общин рассмотрят поправки к законодательной инициативе, после чего документ будет рассмотрен в третьем чтении.

"Наши европейские партнеры хотят приступить к переговорам, точно так же, как я, и точно так же, как эта палата", - отметила она, имея в виду результаты голосования. "Пришло время приступить к процессу выхода из ЕС и создать независимую, глобальную Великобританию, которая сама будет определять свое будущее", - подчеркнула британский премьер.

Мэй надеется задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающую процесс выхода из сообщества, до конца марта этого года. Для этого ей необходима санкция парламента.