Фийон заявил, что никогда не работал на российские компании

ПАРИЖ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Кандидат от "Республиканцев" на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон опроверг в понедельник слухи, распространяемые местными СМИ, что он якобы выступал консультантом неких компаний в России. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Париже.

Фийон сообщил, что с 2012 по 2016 годы, после ухода из правительства, работал в том числе в консалтинговой компании 2F Conseil. "Я принимал участие в конференциях, выступал в роли советника для частных компаний, - пояснил политик. - Однако в списке моих клиентов не было ни российских компаний, ни российского правительства".

"Я выступал с конференциями в России, но делал это бесплатно", - добавил Фийон.

Кандидат от "Республиканцев" на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон выступил в понедельник с пресс-конференцией в Париже, чтобы дать разъяснения по скандалу, который СМИ окрестили "Пенелопагейт" по имени супруги политика.

"Пенелопагейт"

Скандал вокруг Франсуа Фийона и его супруги разгорелся после разоблачительных публикаций газеты Le Canard enchaîné. По сведениям издания, Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника в парламентском аппарате своего супруга и получала за это соответствующее жалованье, но при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Как утверждает газета, за это время она получила из казны в общей сложности около €900 тыс. Также она числилась в штате редакции литературного издания Revue des Deux Mondes, владельцем которого является друг Фийона.

Кроме того, по данным газеты, политик во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей. В общей сложности им было выплачено вознаграждение в размере €84 тыс., утверждает Le Canard enchaîné.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку он рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Le Canard enchaîné французская прокуратура начала предварительное расследование.