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Трамп вновь раскритиковал газету New York Times

Международная панорама
6 февраля, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По словам президента США, издание продолжает придумывать истории о нем
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с критикой американской газеты The New York Times. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Провальная The New York Times пишет обо мне абсолютные небылицы. Она заблуждалась на протяжении двух лет и теперь придумывает истории и источники", - заявил президент.

До этого Трамп уже неоднократно выступал с критикой в адрес американских средств массовой информации, считая их отношение к себе предвзятым.

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