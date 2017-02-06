Трамп вновь раскритиковал газету New York Times

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с критикой американской газеты The New York Times. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Провальная The New York Times пишет обо мне абсолютные небылицы. Она заблуждалась на протяжении двух лет и теперь придумывает истории и источники", - заявил президент.

До этого Трамп уже неоднократно выступал с критикой в адрес американских средств массовой информации, считая их отношение к себе предвзятым.

The failing @nytimes writes total fiction concerning me. They have gotten it wrong for two years, and now are making up stories & sources! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 February 2017