В Николаеве националисты сорвали круглый стол "Украинского выбора"

НИКОЛАЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Украинские националисты в Николаеве сорвали посвященный минским соглашениям круглый стол, организованный движением "Украинский выбор - право народа", которое возглавляет Виктор Медведчук.

Мероприятие, посвященное вопросу выполнения "Минска-2" и перспективам возврата Донбасса под контроль Украины, должно было состояться в николаевском бизнес-центре "Александровский". Однако большую часть зала заняли представители националистических организаций "Азов" и "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), а также некоторые демобилизованные участники боевых действий на востоке Украины. Националисты заявили, что не позволят "Украинскому выбору" проводить в Николаеве подобные обсуждения, поскольку считают эту организацию пророссийской.

Около получаса стороны спорили между собой, выясняя и доказывая, по чьей вине возник вооруженный конфликт на востоке Украины и кто имеет, а кто не имеет права собираться на Украине для обсуждения болезненной темы Донбасса. В итоге уже в коридоре заведения между возглавляющим в Николаевской области "Украинский выбор" Максимом Невенчанным и националистами завязалась потасовка.

К бизнес-центру сразу же подъехала полиция. В итоге все участники потасовки проследовали в райотдел полиции, где Невенчанный написал заявление об избиении. "Когда мы уже вышли в коридор, они меня взяли в круг и не выпускали. По очереди били. Оскорбляли, говорили, что из-за таких, как я, началась война. И спрашивают: "Скажи, есть ли российские войска в Донбассе" Они требовали, чтобы я это сказал, но я этого не сказал", - прокомментировал ситуацию депутат.

Организатор мероприятия пояснил, что основной задумкой было "обратиться к народным депутатам от имени общины Николаева, чтобы они приняли решение и прекратили военные действия". "И среди волонтеров и участников военных действий есть немало тех, кто не просто согласен, а сам говорит, что нужно прекращать военные действия, прекращать конфликт. Фамилии их после всего случившегося я называть не буду, чтобы не подвергать их прессингу, но они есть. И они тоже пришли сегодня на наш круглый стол и тоже хотели высказать свою позицию. Но как только увидели, что происходит, они ушли, не захотели в этом участвовать", - сказал Невенчанный.

Ранее аналогичным образом был сорван так называемый Южный форум, посвященный вопросу децентрализации, который должен был пройти 26 октября 2016 года и организатором которого также выступил "Украинский выбор". Тогда дошло до того, что полицейским пришлось заблокировать входы и выходы из здания областной государственной администрации, а в машину народного депутата Украины Василия Нимченко, который приехал для участия в форуме, швыряли камнями.