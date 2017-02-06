Лондон поддерживает ядерную сделку с Тегераном

ЛОНДОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания поддерживает Соглашение с Ираном по его ядерной программе, однако ей необходимо проявлять бдительность по отношению к действиям Исламской Республики на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в ответ на просьбу прокомментировать итоги сегодняшней встречи главы правительства Соединенного Королевства с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

"Премьер-министр четко заявила, что мы поддерживаем ядерное соглашение, которое было достигнуто", - сказала она. При этом она отметила необходимость "проявления бдительности в отношении манеры поведения Ирана", по ее мнению связанной "с дестабилизационной деятельностью (Ирана) в регионе".