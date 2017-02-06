МИД Польши: вопрос санкций в отношении РФ на встрече глав МИД ЕС не обсуждался

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Вопрос о санкциях, введенных Европейским союзом в отношении России, на встрече министров иностранных дел ЕС не обсуждался. Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский по итогам переговоров.

"Этот вопрос (о санкциях) вне обсуждения. Минский процесс не продвигается, поэтому нет оснований для отмены санкций", - сказал он.

По словам министра, по Украине состоялся "рутинный обзор событий". "Мы рассчитываем, что мирный процесс рано или поздно начнется и минские договоренности будут реализованы", - сказал он.