МИД Польши: вопрос санкций в отношении РФ на встрече глав МИД ЕС не обсуждался

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БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Вопрос о санкциях, введенных Европейским союзом в отношении России, на встрече министров иностранных дел ЕС не обсуждался. Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский по итогам переговоров.
"Этот вопрос (о санкциях) вне обсуждения. Минский процесс не продвигается, поэтому нет оснований для отмены санкций", - сказал он.
По словам министра, по Украине состоялся "рутинный обзор событий". "Мы рассчитываем, что мирный процесс рано или поздно начнется и минские договоренности будут реализованы", - сказал он.