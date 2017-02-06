Могерини: ЕС готов работать с РФ над урегулированием в Ливии

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз готов работать с Россией над урегулированием конфликта в Ливии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Если мы можем работать с россиянами по этому вопросу, это будет только положительным моментом", - сказала она, отметив, при этом, что "нам нужно посмотреть, возможно ли это и в какой степени".