В Конгрессе США надеются, что администрация Трампа предоставит Украине оружие

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил республиканец Мэк Торнберри выразил надежду на то, что администрация президента Дональда Трампа примет решение о предоставлении Украине летальных оборонительных систем.

"Надеюсь, что новая администрация сделает это", - сказал он в ходе беседы с группой журналистов, включающей корреспондента ТАСС. "Идея предоставления украинцам оборонительного вооружения пользуется широкой поддержкой в обеих партиях", - добавил законодатель, отметив, что в Конгрессе за это выступают уже на протяжении двух лет. Торнберри при этом в очередной раз выразил свое разочарование в связи с тем, что это не было сделано прошлым президентом США Бараком Обамой.

Текущий закон о деятельности и финансировании Министерства обороны США на 2017 финансовый год дает право главе Пентагона предоставить украинским вооруженным силам летальные средства оборонительного характера. В их числе чаще всего называют противотанковое оружие. На эти цели заложено $350 млн.

Ранее с призывом вооружить украинскую армию к Трампу обратился председатель комитета по делам вооруженных сил американского Сената Джон Маккейн.