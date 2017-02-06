Киев не будет платить пенсии в Донбассе до выполнения других пунктов "Минска-2"

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Украинская власть отказывается платить пенсии жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса до выполнения других пунктов Минских соглашений. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Восстановление социальных выплат - это восьмой пункт минских соглашений. Семь предыдущих пунктов, связанных с прекращением огня, отводом тяжелых вооружений - не выполнены. Восьмой пункт будет выполняться только тогда, когда будут выполнены первые семь", - заявил Рева в эфире Радио Свобода.

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При этом министр назвал "вмешательством во внутренние дела" заявление координатора систем ООН на Украине Нила Уокера о невыплате пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. "Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел", - указал он.

Ранее Уокер выразил обеспокоенность ООН в связи с прекращением Киевом социальных выплат и пенсий жителям Донбасса. По его словам, в ООН "очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий" в Донбассе. При это представитель международной организации выразил уверенность, что в ряде случаев такие действия "нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных".

Омбудсмен также требует возобновить выплаты пенсии

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что проведение силовой операции в Донбассе не является основанием для приостановки выплаты пенсии местным жителям. Омбудсмен убеждена, что украинское государство обязано платить пенсии, а если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть неподконтрольные Киеву территории.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года. Выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.

В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает на территориях провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В то же время министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что не будет сотрудничать с провозглашенными ЛНР и ДНР по выплатам пенсий. По словам министра, для выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий ежегодно нужно 30 млрд гривен ($1,1 млрд).