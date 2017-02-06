Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Венесуэлы подтвердили готовность к продолжению диалога с оппозицией

Международная панорама
6 февраля, 21:56 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Правительство страны за последние недели уже провело несколько встреч с представителями оппозиции
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльское правительство готово продолжать диалог со своими политическими оппонентами и обсуждать предложения, выдвинутые в январе текущего года группой международных посредников. Об этом заявил в понедельник председатель президентской комиссии на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес, глава муниципалитета Либертадор в столице страны Каракасе.

"Мы упорно настаиваем на мире, на работе за столом переговоров и в составе рабочих комиссий, и мы по-прежнему предлагаем урегулировать вопросы, по которым у нас есть разногласия, мирным путем и уважая конституцию", - сказал Родригес. Он добавил, что в течение последних недель власти также провели в частном порядке несколько встреч с представителями оппозиции.

После победы оппозиционного "Блока демократического единства" (БДЕ) на парламентских выборах в декабре 2015 года Венесуэла переживает острый политический кризис. При участии международных посредников в конце октября 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и БДЕ, контролирующим Национальную ассамблею. На ноябрьских переговорах стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В начале января парламент Венесуэлы принял резолюцию об "оставлении поста" президентом Николасом Мадуро. Верховный суд позднее признал ее недействительной. В конце января текущего года БДЕ обвинил правительство в невыполнении ранее достигнутых договоренностей и заявил, что окончательно прекращает с ним диалог.

Смотрите также

Мадуро готов продолжать переговоры с оппозицией
Президент Венесуэлы заверил, что исполняет свои обязанности в полном объеме
Верховный суд Венесуэлы определил условия ухода президента страны в отставку

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
3
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
4
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
5
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
6
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
7
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
Темы дня
Реклама