Власти Венесуэлы подтвердили готовность к продолжению диалога с оппозицией

МЕХИКО, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльское правительство готово продолжать диалог со своими политическими оппонентами и обсуждать предложения, выдвинутые в январе текущего года группой международных посредников. Об этом заявил в понедельник председатель президентской комиссии на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес, глава муниципалитета Либертадор в столице страны Каракасе.

"Мы упорно настаиваем на мире, на работе за столом переговоров и в составе рабочих комиссий, и мы по-прежнему предлагаем урегулировать вопросы, по которым у нас есть разногласия, мирным путем и уважая конституцию", - сказал Родригес. Он добавил, что в течение последних недель власти также провели в частном порядке несколько встреч с представителями оппозиции.

После победы оппозиционного "Блока демократического единства" (БДЕ) на парламентских выборах в декабре 2015 года Венесуэла переживает острый политический кризис. При участии международных посредников в конце октября 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и БДЕ, контролирующим Национальную ассамблею. На ноябрьских переговорах стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В начале января парламент Венесуэлы принял резолюцию об "оставлении поста" президентом Николасом Мадуро. Верховный суд позднее признал ее недействительной. В конце января текущего года БДЕ обвинил правительство в невыполнении ранее достигнутых договоренностей и заявил, что окончательно прекращает с ним диалог.