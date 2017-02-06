Генсек ООН: доходы ИГ от продажи нефти в 2016 году сократились вдвое

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ООН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2016 году заработала около $260 млн на незаконной продаже нефте - почти вдвое меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в опубликованном в понедельник докладе, посвященном противодействию ИГ. По его словам, "финансовое положение ИГ продолжает ухудшаться" из-за оказываемого на группировку военного давления, а также внутренних проблем, связанных с хищением средств и коррупцией.
В отчете, который будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности 7 февраля, Гутерриш отметил, что ИГ вынуждена "действовать в условиях "кризисного" бюджета", а ее способность "привлекать новых членов уменьшилась, при этом бойцы все чаще покидают поле боя". Кроме того, подчеркнул генсек ООН, группировка "продолжает устанавливать многочисленные поборы и штрафы, в то время как бичом для нее по-прежнему является внутренняя коррупция и воровство". Он привел данные Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), согласно которым ИГ наложила "штрафы на тех, кто нелегально продает сигареты в Мосуле", при этом размер взыскания для мелких контрабандистов составляет "от $30 до $50".
Тем не менее, основным источником дохода (по данным ООН, около 70-80%) для группировки остается незаконная торговля углеводородами, а также поборы и налоги с населения контролируемых террористами районов Ирака и Сирии. "Вместе с тем в 2016 году ее доходы от углеводородных ресурсов заметно сократились. По оценкам МООНСИ, незаконная продажа нефти, в основном из месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, принесла ИГИЛ около $260 млн, по сравнению с $500 млн в 2015 году", - написал Антониу Гутерриш.
По его словам, ИГ "демонстрирует изворотливость, ремонтируя или приспосабливая оборудование и инфраструктуру, поврежденные в результате авиаударов международных сил". Как заявил Гутерриш, несмотря на трудности с получением доходов, группировка "имеет достаточно средств для продолжения борьбы, причем многие фанатичные боевики, как представляется, готовы вести бои без зарплаты".
Кроме того, генсек ООН обратил внимание и на другие источники прибыли ИГ, к которым относятся, в том числе, похищения людей с целью получения прибыли, расхищение культурных и исторических памятников, а также "внешние пожертвования, продажа электроэнергии и сельскохозяйственной продукции и торговля людьми". Административный глава ООН призвал международное сообщество проявить бдительность и оперативно выявлять новые источники дохода ИГ, а также пресекать осуществляемые ею денежные переводы.