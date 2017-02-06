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Fox: в Белом доме заявляют, что манифестации против политики Трампа организованы за деньги

Международная панорама
6 февраля, 22:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Шон Спайсер заверил, что эти протесты не отражают реальные переживания американцев
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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Манифестации против политики американского президента Дональда Трампа, которые прошли в США в последние недели, были организованы за деньги. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в опубликованном в понедельник интервью журналистам телеканала Fox News.

Он выразил уверенность в том, что люди получают оплату за то, что приходят на спланированные политическими оппонентами Трампа акции. "Теперь участие в протестах превратилось в профессию. Не поймите меня неверно, у них есть на это полное право. Но, думаю, надо называть вещи своими именами", - прочеркнул Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома заверил, что проходящие протесты не имеют ничего общего по духу с имевшими место в последние годы манифестациями сторонников так называемой Чайной партии - наиболее консервативного крыла Республиканской партии. По мнению Спайсера, акции против Трампа не отражают подлинные переживания американцев.

В последние недели почти во всех крупных городах США состоялись манифестации против ужесточения Трампом миграционной политики в стране. В этих акциях приняли участие тысячи человек. Протесты получили поддержку со стороны представителей Демократической партии США.

Вскоре после инаугурации Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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Миграционная политика Трампа
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Спайсер, Шон Трамп, Дональд
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