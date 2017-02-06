ВВС Израиля второй раз за день нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские самолеты во второй раз нанесли в понедельник удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на утренний ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила в распространенном коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

"ВВС Израиля атаковали три позиции ХАМАС в ответ на запуск ракеты и стрельбу в сторону израильских солдат ранее сегодня в течение дня", - указали военные. Несколько часов назад израильские самолеты уже поразили в ответ на запуск ракеты три поста ХАМАС в северной части сектора. До этого израильские танки также ударили по двум объектам ХАМАС в южной и северной частях палестинского приморского анклава, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

В понедельник утром ракета, выпущенная из сектора Газа, упала на территории Израиля. "Расследование показало, что выпущенная из сектора Газа ракета упала в незаселенной местности", - сообщила армейская пресс-служба. По ее данным, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Через несколько часов после этого в сторону израильских солдат на границе с сектором Газа были произведены выстрелы, указали военные.

"Армия обороны Израиля продолжит защищать израильских граждан от угроз, исходящих из находящегося под контролем ХАМАС сектора Газа", - отметили в армейской пресс-службе.

В предыдущий раз палестинские радикалы запускали ракету по Израилю в конце октября 2016 года. Тогда ВВС Израиля в ответ нанесли удар по объекту ХАМАС на севере сектора Газа.

В июле-августе 2014 года Израиль провел в палестинском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала", заявленной целью которой являлось прекращение ракетных обстрелов.