WP: в США предложили снять запрет на импорт оружия типа автоматов Калашникова

Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетовСпорт 6 февраля, 23:23
IAAF временно запретила легкоатлетам менять спортивное гражданствоСпорт 6 февраля, 22:53
Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале у более 100 российских компаний и банковЭкономика и бизнес 6 февраля, 22:45
IAAF допустила российских легкоатлетов в возрасте до 15 лет до международных стартовСпорт 6 февраля, 22:44
Российские легкоатлеты не смогут выступить под национальным флагом на ЧМ-2017Спорт 6 февраля, 22:30
IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартовСпорт 6 февраля, 22:12
Суворовцы приняли участие в переводе китайских детских книг для библиотеки в ЕкатеринбургеНовости Урала 6 февраля, 22:01
"Сочи" обыграл "Торпедо" в матче чемпионата КХЛСпорт 6 февраля, 21:55
Эксперты: отсутствие крупных успехов в Пермском крае предопределило отставку губернатораПолитика 6 февраля, 21:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Заместитель руководителя бюро по контролю над огнестрельным оружием в составе минюста США Рональд Турк предложил смягчить режим контроля на импорт оружия. Как сообщила сегодня газета The Washington Post, он, в частности, считает возможным снять запрет на поставки в США автоматического оружия "наподобие автоматов Калашникова".
В распоряжение газеты попала докладная записка Турка, посвященная регулированию оборота стрелкового оружия в США. В частности, в ней говорится, что "ограничение импорта отвечает сомнительным общественным интересам, поскольку такое оружие в целом уже легально доступно для производства и приобретения в собственность в США".
Российский концерн "Калашников" находится сейчас под американскими санкциями, введенными предыдущей вашингтонской администрацией Барака Обамы из-за событий на Украине. Но в США развернуто собственное производство таких же автоматов под лозунгом "Российское наследие - американские инновации".
В США нередко происходят массовые расстрелы людей вооруженными преступниками. Администрация Обамы ратовала за ужесточение контроля над оборотом стрелкового оружия в стране, но так ничего и не сделала. Тем не менее, борьба против практически свободной купли-продажи такого оружия в США продолжается, и инициатива Турка сразу вызвала протесты, в частности, со стороны либерального Центра за американский прогресс в Вашингтоне. У ограды Белого дома как раз сегодня проходил очередной пикет американских сторонников домашнего "контроля над вооружениями".
Помимо снятия запрета на импорт Турк в своей записке предлагал также ослабить ограничения на продажу глушителей и смягчить надзор за дилерами, торгующими стрелковым оружием. По словам The Washington Post, Турк занимает второй по значению пост в Бюро по контролю над оборотом алкоголя, табака, стрелкового оружия и взрывчатки (ATF) - полуавтономного ведомства, организационно относящегося к структуре минюста США.