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WP: в США предложили снять запрет на импорт оружия типа автоматов Калашникова

Международная панорама
6 февраля, 23:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Представитель американского минюста отметил, что в стране такое оружие уже легально доступно для производства и приобретения в собственность
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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Заместитель руководителя бюро по контролю над огнестрельным оружием в составе минюста США Рональд Турк предложил смягчить режим контроля на импорт оружия. Как сообщила сегодня газета The Washington Post, он, в частности, считает возможным снять запрет на поставки в США автоматического оружия "наподобие автоматов Калашникова".

В распоряжение газеты попала докладная записка Турка, посвященная регулированию оборота стрелкового оружия в США. В частности, в ней говорится, что "ограничение импорта отвечает сомнительным общественным интересам, поскольку такое оружие в целом уже легально доступно для производства и приобретения в собственность в США".

Российский концерн "Калашников" находится сейчас под американскими санкциями, введенными предыдущей вашингтонской администрацией Барака Обамы из-за событий на Украине. Но в США развернуто собственное производство таких же автоматов под лозунгом "Российское наследие - американские инновации".

В США нередко происходят массовые расстрелы людей вооруженными преступниками. Администрация Обамы ратовала за ужесточение контроля над оборотом стрелкового оружия в стране, но так ничего и не сделала. Тем не менее, борьба против практически свободной купли-продажи такого оружия в США продолжается, и инициатива Турка сразу вызвала протесты, в частности, со стороны либерального Центра за американский прогресс в Вашингтоне. У ограды Белого дома как раз сегодня проходил очередной пикет американских сторонников домашнего "контроля над вооружениями".

Помимо снятия запрета на импорт Турк в своей записке предлагал также ослабить ограничения на продажу глушителей и смягчить надзор за дилерами, торгующими стрелковым оружием. По словам The Washington Post, Турк занимает второй по значению пост в Бюро по контролю над оборотом алкоголя, табака, стрелкового оружия и взрывчатки (ATF) - полуавтономного ведомства, организационно относящегося к структуре минюста США.

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