Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп признал, что состояние ВМС США опустилось до уровня Первой мировой войны

Международная панорама
6 февраля, 23:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
По словам президента США, власти примут необходимые меры, чтобы обеспечить военных необходимым оборудованием и ресурсами
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп считает, что состояние ВМС страны опустилось до уровня Первой мировой войны. С такими словами главнокомандующий выступил в понедельник на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида. Здесь размещается, в частности, штаб Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.

"Наши ВМС находятся почти на таком же низком уровне, как и в Первую мировую войну. Это было очень давно. Такого больше не произойдет", - отметил он. В связи с этим президент пообещал, что "ни один доллар налогоплательщиков не будет потрачен впустую".

"Мы примем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить наших военнослужащих оборудованием, ресурсами, а также проведем подготовку, чтобы они смогли выполнять свою работу", - указал глава государства.

Ранее еженедельник Defence News сообщил, что ВМС США не хватает финансовых средств на ремонт кораблей, в результате чего задолженность по отложенному ремонту постоянно растет. При этом почти две трети многоцелевых истребителей корабельного базирования ВМС США не могут подняться в небо по техническим причинам - находятся на ремонте или в ожидании поставок запасных частей.

Тщательный осмотр кораблей для определения необходимости в ремонте - проверка наличия имеющихся в распоряжении ВМС средств - регулярно отменяется или откладывается, а когда корабли наконец приходят на ремонт, на их восстановление требуется гораздо больше времени, говорится в публикации. В целом у каждого авианосца по крайней мере на три года просрочен срок службы без прохождения регулярного техосмотра, а некоторые субмарины пребывают в нерабочем состоянии по четыре и более лет.

Причиной такого положения, подчеркивает издание, является многолетнее недофинансирование ВС страны в целом, и морской авиации в частности, в период правления администрации президента Барака Обамы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
2
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
3
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
4
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
5
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
6
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
7
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
Темы дня
Реклама