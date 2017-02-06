Трамп признал, что состояние ВМС США опустилось до уровня Первой мировой войны

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп считает, что состояние ВМС страны опустилось до уровня Первой мировой войны. С такими словами главнокомандующий выступил в понедельник на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида. Здесь размещается, в частности, штаб Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.

"Наши ВМС находятся почти на таком же низком уровне, как и в Первую мировую войну. Это было очень давно. Такого больше не произойдет", - отметил он. В связи с этим президент пообещал, что "ни один доллар налогоплательщиков не будет потрачен впустую".

"Мы примем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить наших военнослужащих оборудованием, ресурсами, а также проведем подготовку, чтобы они смогли выполнять свою работу", - указал глава государства.

Ранее еженедельник Defence News сообщил, что ВМС США не хватает финансовых средств на ремонт кораблей, в результате чего задолженность по отложенному ремонту постоянно растет. При этом почти две трети многоцелевых истребителей корабельного базирования ВМС США не могут подняться в небо по техническим причинам - находятся на ремонте или в ожидании поставок запасных частей.

Тщательный осмотр кораблей для определения необходимости в ремонте - проверка наличия имеющихся в распоряжении ВМС средств - регулярно отменяется или откладывается, а когда корабли наконец приходят на ремонт, на их восстановление требуется гораздо больше времени, говорится в публикации. В целом у каждого авианосца по крайней мере на три года просрочен срок службы без прохождения регулярного техосмотра, а некоторые субмарины пребывают в нерабочем состоянии по четыре и более лет.

Причиной такого положения, подчеркивает издание, является многолетнее недофинансирование ВС страны в целом, и морской авиации в частности, в период правления администрации президента Барака Обамы.