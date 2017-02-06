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Террористы ИГ подорвали газопровод на месторождении Хайян на востоке Сирии

Международная панорама
6 февраля, 23:59 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Ранее боевики вывели из строя газоперерабатывающий завод в провинции Хомс
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БЕЙРУТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подорвали сегодня в нескольких местах газопровод на месторождении Хайян в сирийской провинции Хомс. Как сообщил правительственный телеканал "Сурия", в результате диверсии вспыхнул сильный пожар.

Ранее террористы вывели там из строя газоперерабатывающий завод.

Месторождение Хайян находится к северо-западу от Пальмиры, сирийская армия и ополченцы проводят в этом районе операцию против банд ИГ.

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