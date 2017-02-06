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FAZ: Качиньский приветствует идею равенства ядерных сил Европы и РФ

Международная панорама
6 февраля, 23:57 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Польский политик отметил, что осуществление такой идеи повлечет огромные затраты
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БЕРЛИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский считает необходимым поддерживать ядерный паритет между Западом и Россией. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отвечая на вопрос, "должна ли Европа стать атомной державой", он сказал, что "собственные ядерные силы должны соответствовать российским". "От этого мы очень далеки, - отметил Качиньский. - Но если бы возникла более серьезная ситуация, я бы поддержал это. Европа стала бы супердержавой, я бы это приветствовал".

Польский политик указал на то, что "для этого нужно быть готовым к огромным затратам", чего в настоящий момент не достигнуть в Европе. "Поэтому я скорее выступаю за то, чтобы поддерживать отношения с американцами и реформировать ЕС", - подчеркнул он.

Качиньский отметил, что Евросоюз "был успехом, пока не были совершены две ошибки - при заключении Лиссабонского договора и во время миграционного кризиса". Он считает, что "нужно усилить национальные государства и сократить компетенции" Брюсселя. Массовый прием беженцев лидер ЗиС сравнил с "ликвидацией цивилизации, вышедшей из христианства".

ФРГ извлекает выгоду из европейской интеграции

По мнению Качиньского, президент США Дональд Трамп "по большей части" прав, когда говорит о том, что выгоду из европейской интеграции извлекает, прежде всего, Германия. "Госпожа Меркель - номер один в ЕС, и это не здоровая ситуация", - сказал он.

Политик также затронул предстоящие выборы в Бундестаг, подвергнув критике кандидата в канцлеры ФРГ от социал-демократов, экс-главу Европарламента Мартина Шульца. "Для нас Меркель была бы лучшим вариантом", - сказал Качиньский. По его словам, Шульца якобы отличает "тяга к России".

"Меркель поддерживает санкции против России. Также положительным моментом является то, что Германия направляет солдат на восточный фланг НАТО", - утверждал лидер ЗиС.

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