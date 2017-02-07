Минюст Румынии образует рабочую группу для подготовки законопроекта о поправках к УК

БУХАРЕСТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Министерство юстиции Румынии образует рабочую группу, в которую войдут представители судебной системы, гражданского общества и академических сфер, с целью подготовки проекта закона об изменении уголовного кодекса и кодекса уголовной процедуры.

"Министерство юстиции организует в предстоящий период междисциплинарную рабочую группу, в которую будут приглашены представители всех профессий судебной системы, гражданского общества и академических сфер с целью разработки проекта закона об изменении и дополнении уголовного кодекса и кодекса уголовной процедуры, которые включат решения Конституционного суда", - указывается в сообщении минюста.

На прошлой неделе социал-демократическое правительство в обход парламента и президента приняло постановление о поправках к уголовному кодексу и кодексу об уголовной процедуре. Многие СМИ утверждали, что его главная цель - освободить от уголовной ответственности ряд обвиняемых в коррупции политиков. После этого в стране развернулись масштабные антиправительственные акции протеста, которые привели к отмене в минувшее воскресенье упомянутого постановления. Одновременно было решено подготовить с учетом замечаний Конституционного суда и европейских директив законопроект об этих поправках, который после 30-дневного обсуждения с политическими партиями и гражданским обществом будет направлен в парламент.

Министр юстиции Флорин Йордаке заявил, что этот документ в понедельник будет размещен на веб-сайте министерства. Вместо этого однако уже направленный в ряд ведомств проект документа был отозван министерством, а его глава сказал, что необходима "более широкая дискуссия". В конечном итоге минюст сообщил о предстоящем создании смешанной рабочей группы для подготовки законопроекта.

Перед штаб-квартирой правительства на площади Виктории в Бухаресте сегодня продолжалась антиправительственная манифестация, участники которой требовали отставки кабинета. В акции протеста приняли участие около 15 тысяч человек. Одновременно возле резиденции главы государства прошла демонстрация против президента Клауса Йоханниса, в которой участвовали примерно 2,5 тысяч человек.

На прошедших 11 декабря прошлого года в Румынии парламентских выборах победила левоцентристская Социал- демократическая партия. Вместе с "Альянсом либералов и демократов" она составила парламентское большинство и сформировала правительство. В результате в стране возникла ситуация сосуществования и противостояния между президентом Йоханнисом, который вышел из правоцентристской Национал-либеральной партии, с одной стороны, и парламентским большинством и кабинетом, с другой.