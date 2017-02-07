Преобразования в ЕС и вопросы безопасности станут главными темами визита Меркель в Польшу

ВАРШАВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит во вторник с официальным визитом Польшу и проведет переговоры с премьер-министром республики Беатой Шидло, президентом Анджеем Дудой, а также с лидером правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским. Среди главных тем обсуждения - будущее Европейского союза в связи с Brexit и миграционным кризисом, вопросы безопасности, а также двусторонние польско-немецкие отношения.

"Это важный визит как для Польши, так и Германии, за которым будут наблюдать многие европейские страны", - отметила на пресс-конференции в понедельник премьер-министр Польши Беата Шидло. "Мы будем говорить о многих важных вопросах европейской повестки дня, а также о двусторонних польско-немецких отношениях", - отметила она. Ранее Шидло заявляла, что намерена обсудить с немецкой коллегой реформу Европейского союза, влияние Brexit на будущее ЕС, миграционный кризис, а также вопросы безопасности.

"Польша и Германия - две страны, которые будут задавать тон дискуссии о переменах в Евросоюзе, - отмечала ранее Шидло. - Мы хотим реформ и, надеюсь, канцлер Меркель убедится, что они нужны ЕС".

Среди других важных тем, которые могут прозвучать во время переговоров в Варшаве, эксперты называют строительство газопровода "Северный поток - 2", назначение Дональда Туска на второй срок на пост председателя Европейского совета, сотрудничество в рамках Веймарского треугольника (Польша, Германия, Франция), будущее отношений ЕС и США.

Общий язык, по мнению наблюдателей, Польша и Германия могут найти и в вопросе пересмотра основополагающих европейских договоров. Польское правительство выступает за ограничение роли Еврокомиссии, предлагая передать больше полномочий Евросовету, который мог бы определять направления развития ЕС.

Настрой ФРГ

Как ранее сообщала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, в ходе визита Меркель планирует обсудить как двусторонние отношения, так и "актуальные европейские вопросы и темы внешней политики и безопасности".

Говоря о том, намерена ли канцлер обсуждать с польским руководством недавний политический кризис, она заметила, что глава германского кабмина "всегда обсуждает с партнерами спорные вопросы". "Поэтому и в Польше она, конечно же, будет затрагивать значимые темы", - добавила спикер правительства.

Варшава навлекла на себя волну критики европейских столиц и институтов рядом решений правящей в стране партии "Закон и справедливость" после ее прихода к власти год назад. Пользуясь большинством в парламенте, новая партия власти приняла спорные законы о Конституционном суде, публичных СМИ, полномочиях правоохранительных органов, вызвавшие негодование в том числе и в Берлине.

Встреча с президентом

Меркель в Варшаве проведет переговоры не только с главой польского правительства, но и с президентом республики Анджеем Дудой. Также она встретится с лидером правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским. По словам главы канцелярии Дуды Малгожаты Садурской, будут обсуждаться вопросы безопасности, миграционного кризиса, Brexit. Она напомнила, что ФРГ формируют международную бригаду НАТО для ее размещения в Литве в рамках расширения присутствия войск альянса на восточном фланге.

"В этой связи вопросы реализации решений саммита НАТО точно будут подниматься", - отметила Садурская, подчеркнув, что "могут прозвучать и сложные вопросы, например, о "Северном потоке - 2".

Гораздо больше вопросов, слухов и предположений появляется вокруг встречи Меркель с Качиньским. Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время он несколько раз неофициально встречался с премьером Венгрии Виктором Орбаном, а накануне провел неформальные переговоры с главой словацкого правительства Робертом Фицо.

Существует мнение, что Польша обсуждает с соседними странами вопросы перемен в Европейском союзе и рассчитывает, что ФРГ поддержит курируемый Варшавой проект. "Страны Центральной и Восточной Европы должны говорить одним голосом в вопросах реформы ЕС или энергетики. Не случайно переговоры со словацким премьером состоялись перед визитом Меркель", - отметил пожелавший остаться неизвестным представитель партии ЗиС после встречи Качиньского с Фицо.

Ранее Качиньский в интервью венгерскому еженедельнику Heti Valasz заявил, что в Центральной и Восточной Европе формируется "противовес" Брюсселю. По его словам, в этом регионе "формируются всевозможные комплексные проекты, к примеру, касающиеся общей энергетической безопасности, которая распространялась бы на территорию в районе Балтийского, Черного и Адриатического морей", - отметил он.

По другой версии, в Варшаве Меркель будет просить Качиньского о помощи и поддержке, а не наоборот. Речь пойдет о том, чтобы совместно спасать Евросоюз от угроз, связанных с распространяющимся по Европе популизмом и непредсказуемой политикой новой администрации США. Как отмечают наблюдатели, Польша готова поддержать ФРГ в сфере сохранения целостности общего рынка, области общей европейской оборонной политики и программах трудоустройства молодежи. Камень преткновения - миграционная политика, так как польская сторона отказывается идти на компромисс и не согласится принимать мигрантов на своей территории.

Переговоры с оппозицией

В рамках визита Меркель в Польшу организованы также ее встречи с лидерами польских оппозиционных партий "Гражданская платформа" (ГП) и Польской крестьянской партии (ПКП), которые формировали в республике правящее большинство в 2007-2015 гг. до прихода к власти команды Качиньского.

Лидер ПКП Владислав Косиняк-Камыш отметил, что хотел бы обсудить с Меркель позиции польского нацменьшинства, проживающего в Германии, а также вопросы безопасности, в том числе энергетической. По его утверждению, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" не служат этой безопасности". "Нужно напомнить о европейской солидарности. Если мы должны проявлять солидарность, к которой призывает Германия, то нужно проявлять ее и в сфере энергетической безопасности Польши и других стран", - указал он.

Для лидера ГП Гжегожа Схетины главная тема, которую следует обсудить с Меркель - формирование общей политики обороны и безопасности ЕС. "Это фундамент для переговоров с США, важный момент с точки зрения присутствия войск НАТО на восточном фланге", - пояснил он. Среди других вопросов - немецкие инвестиции в Польше и восстановление отношений в рамках Веймарского треугольника.