Израильский парламент утвердил закон о легализации незаконных поселений

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в понедельник вечером во втором и третьем - окончательном - чтениях закон о легализации незаконных еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан. За закон проголосовали 60, против - 52 из 120 депутатов Кнессета. Прямую трансляцию голосования осуществлял парламентский телевизионный канал.

Закон прописывает процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, построенных на частных палестинских землях и считавшихся ранее незаконными самими властями Израиля. Документ также закрепляет отмену сноса незаконных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.

"С момента вступления в силу закона прекращены все процессы по разрушению сооружений в израильских поселениях в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), за исключением тех зданий, относительно которых уже был издано постановление суда, предписывающее их разрушение", - говорится в официальном сообщении пресс-службы израильского парламента. "Тот, кто доказал право собственности на эти земельные участки, получит компенсацию в размере 125% их стоимости, либо другие земельные участки", - добавили в пресс-службе.

За 50 лет с момента получения контроля над Западным берегом реки Иордан в 1967 году Израиль построил около 120 поселений на этой территории. Эти поселения считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса. Кроме этих 120 поселений, на Западном берегу располагаются еще около 100 незаконных даже по мнению израильских властей форпостов и групп строений, которые занимают в общей сложности 800 гектаров частной палестинской земли и представляют собой 4 тыс. единиц жилья. Всего во всех поселениях на Западном берегу - и легальных, с точки зрения Израиля, и нелегальных - проживают около 600 тыс. израильтян.