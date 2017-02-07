В Конгрессе США считают, что американские системы ПРО нужно улучшать и расширять

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США должны улучшать свои системы противоракетной обороны (ПРО), наращивая их количество. Об этом в понедельник заявил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил республиканец Мэк Торнберри.

"Я полагаю, что существует реальная необходимость увеличения наших арсеналов в количественном выражении, при одновременном развитии технологии. Нужно помнить, что ракетные технологии не стоят на месте, другие страны создают ракеты, которые сложнее остановить", - сказал он группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС.

"Наша ПРО также должна развиваться. Новые технологии и увеличение числа мест базирования имеют важное значение", - отметил законодатель, отвечая на вопрос, касавшийся ракетных программ Ирана и КНДР.

Ранее иранский министр обороны Хосейн Дехган сообщил об успешном проведении ракетных испытаний. По данным Пентагона, пуск ракеты средней дальности был произведен 29 января на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана.