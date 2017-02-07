Белый дом посоветовал газете The New York Times извиниться перед Трампом

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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Газета The New York Times должна извиниться перед президентом США Дональдом Трампом за публикацию материалов о его администрации. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Заданный ему вопрос касался воскресной статьи издания под заголовком "Трамп и его подчиненные пересматривают тактику после череды ошибок". "Этот текст был настолько весь пронизан неточностями и враньем, что они должны извиниться перед президентом", - сказал Спайсер. Он указал на якобы имевшиеся в статье "вопиющие фактические ошибки".
"С самого начала и до конца он (материал) составлен из того, чего не было на самом деле. - отметил пресс-секретарь Белого дома. - Это воплощение ложных новостей".
Ранее сам Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter подверг критике The New York Times. "Провальная The New York Times пишет обо мне абсолютные небылицы. Она заблуждалась на протяжении двух лет и теперь придумывает истории и источники", - заявил президент.