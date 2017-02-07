Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом посоветовал газете The New York Times извиниться перед Трампом

Международная панорама
7 февраля, 2:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Шон Спайсер подчеркнул, что недавняя публикация издания об американской администрации "пронизана неточностями и ложью"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Газета The New York Times должна извиниться перед президентом США Дональдом Трампом за публикацию материалов о его администрации. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Заданный ему вопрос касался воскресной статьи издания под заголовком "Трамп и его подчиненные пересматривают тактику после череды ошибок". "Этот текст был настолько весь пронизан неточностями и враньем, что они должны извиниться перед президентом", - сказал Спайсер. Он указал на якобы имевшиеся в статье "вопиющие фактические ошибки".

"С самого начала и до конца он (материал) составлен из того, чего не было на самом деле. - отметил пресс-секретарь Белого дома. - Это воплощение ложных новостей".

Ранее сам Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter подверг критике The New York Times. "Провальная The New York Times пишет обо мне абсолютные небылицы. Она заблуждалась на протяжении двух лет и теперь придумывает истории и источники", - заявил президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Fox News сообщили, что будут даны разъяснения по поводу грубых слов журналиста о Путине
2
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
3
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
4
Белый дом посоветовал газете The New York Times извиниться перед Трампом
5
СМИ: конгрессмен Шифф считает, что Трамп поставил на кон репутацию ради отношений с РФ
6
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
7
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
Темы дня
Реклама