44% австралийцев поддержали идею ужесточения въезда в страну для мусульман

СИДНЕЙ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Практически равное число австралийцев поддерживают и негативно относятся к жесткой миграционной политике нового президента США в отношении стран с преобладающим мусульманским населением. Об этом свидетельствуют опубликованные данные общенационального опроса социологической службы Newspoll.

44% респондентов заявили, что одобрительно относятся к решению Дональда Трампа ввести ограничения на въезд в Соединенные Штаты граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением и считают, что правительство Австралии должно последовать этому примеру. С осуждением миграционной политики новой американской администрации выступили 45% опрошенных. Наконец, оставшиеся 11% затруднились ответить.

Среди избирателей правящей сейчас в Австралии Либерально-национальной коалиции доля сторонников ужесточения миграционных мер в отношении мусульман оказалась еще больше - 52%. Приверженцами такого ужесточения назвали себя 34% опрошенных сторонников оппозиционной Лейбористской партии и 22% австралийцев, голосовавших на последних выборах за партию "зеленых".

Опрос проводился со 2 по 5 февраля в городах и сельских районах всех штатов Австралии. Всего было опрошено 1734 имеющих право голоса австралийцев. Статистическая погрешность исследования составляет 2,4%.