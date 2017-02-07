Британские парламентарии отвергли ряд поправок к законопроекту по Brexit

ЛОНДОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Первый день рассмотрения поправок к законопроекту (биллю) о начале процедуры выхода Великобритании из состава ЕС завершился в Палате общин британского парламента несколькими победами правительства.

Поправка оппозиционной Лейбористской партии, требовавшая от кабинета министров отчитываться перед законодателями о ходе переговоров как минимум раз в два месяца, не сумела набрать большинства голосов. Против нее проголосовали 333 депутата, поддержали - 284.

Победа центра над регионами

Также не набрала большинства голосов и поправка, согласно которой премьер-министр Тереза Мэй во время переговоров с Брюсселем должна была консультироваться с региональными парламентами Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Учитывая, что большинство граждан Шотландии и Северной Ирландии на референдуме 23 июня прошлого года проголосовали за сохранение членства страны в ЕС, принятие этой поправки могло бы затянуть переговоры до бесконечности. Эта инициатива оппозиционной Лейбористской партии была отвергнута в соотношении 333 против 276 голосов.

Не нашло поддержки у депутатов и предложение Шотландской национальной партии (ШНП) обязать Терезу Мэй заручиться поддержкой шотландского парламента, прежде чем задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС. Она запускает процедуру двухлетних дискуссий с Брюсселем. Против этой поправки было подано 332 голоса, за - 62.

Обсуждение поправок на уровне комитетов нижней палаты британского правительства продлилось до поздней ночи и завершилось около 0:30 (3:30 мск). Это не удивительно, учитывая, что в общей сложности депутатами было внесено 287 различных поправок. Это привело к тому, что изначально имевший всего два пункта и 133 слова законопроект к моменту его анализа на уровне комитетов увеличился до 142 страниц.

Шесть групп поправок

Для более эффективного рассмотрения вопроса все поправки были разбиты на шесть групп. В понедельник были обсуждены те из них, что касались контроля парламента за процессом по Brexit; статуса граждан ЕС, проживающих в Великобритании и британцев в странах ЕС; последствий от "развода" с Брюсселем для административно-политических частей Соединенного Королевства - Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

7 февраля обсуждение поправок будет продолжено, а завершен этот процесс будет в среду, 8 февраля.

В частности, депутаты рассмотрят поправки из таких тематических блоков, как голосование парламента по итогам переговоров Лондона и Брюсселя; публикация аналитических материалов о рисках выхода страны из ЕС; приоритеты на переговорах.

Авторы практически всех поправок - заднескамеечники оппозиционной Лейбористской партии, либеральные демократы или представители ШНП. Через поправки они предпринимают попытки ограничить свободу премьер-министра Терезы Мэй в ведении переговоров. Так, например, среди внесенных для обсуждения требований - запретить выход Великобритании из общего рынка ЕС, что напрямую противоречит переговорным принципам, ранее озвученным премьер-министром.

Что произойдет дальше

8 февраля, после завершения работы на уровне комитетов, Палата общин рассмотрит законопроект в третьем чтении с учетом всех поправок, которые к тому моменту останутся в тексте. После этого будет проведено голосование, и в случае, если законопроект наберет большинство голосов - а так, скорее всего, и произойдет, - он перейдет на рассмотрение верхней палаты парламента - Палаты лордов.

Точная дата завершения этого процесса неизвестна, однако Мэй надеется, что ей удастся получить одобрение депутатов до 31 марта. Именно эту дату она сама определила в качестве крайнего срока для того, чтобы применить статью 50.

Изначально Мэй планировала сделать это самостоятельно, однако сначала Высокий суд Лондона, а потом и Верховный суд потребовали от правительства заручиться поддержкой парламента.

Уверенность премьера

Впрочем, Мэй надеется, что ей удастся выполнить обещание, несмотря на необходимость дебатов в парламенте. В понедельник, выступая в Палате общин, премьер призвала депутатов не препятствовать исполнению воли большинства британцев. "Мой призыв ясен для каждого - эта палата уже высказала свое мнение, и теперь не время для того, чтобы создавать препоны для демократически выраженной воли британского народа. Пришло время для того, чтобы перейти к процессу выхода из состава ЕС", - отметила Мэй.

"Наши европейские партнеры хотят приступить к переговорам, точно так же, как я, и точно так же, как эта палата", - сказала она. "Пришло время приступить к процессу выхода из ЕС и создать независимую, глобальную Великобританию, которая сама будет определять свое будущее", - подчеркнула британский премьер.