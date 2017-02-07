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Долги Украинцев по ЖКХ составили $850 млн

Международная панорама
7 февраля, 4:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, февраля. /ТАСС
Кроме того, долг бюджетных организаций всех уровней по коммунальным субсидиям перед предприятиями ЖКХ составляет около $815 млн
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© Максим Паб/ТАСС

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Украинцы на 1 января задолжали за коммунальные услуги около 23 млрд гривен ($850 млн). Такие данные приводит Госстат страны.

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"Этот долг является рекордом", - отметил экономический эксперт Александр Охрименко. По его информации, еще год назад этот показатель был на 10 млрд гривен меньше.

Кроме того, по данным Госстата, на 1 января 2017 года долг бюджетных организаций всех уровней по коммунальным субсидиям перед предприятиями ЖКХ составляет около 22 млрд гривен (примерно $815 млн). То есть совокупно они недополучили около 45 млрд гривен.

Цены на коммунальные услуги на Украине заметно повышаются уже третий год подряд. Так, с 1 мая 2015 года тарифы на отопление выросли на 71,5%, а на горячую воду - на 57%. Газ для населения вырос в цене практически втрое, а электроэнергия - на 70%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, еще в феврале 2015 года приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в пять этапов в течение двух лет. 1 марта 2016 года произошло первое повышение цен в среднем на 25%. С 1 сентября вновь произошло подорожание еще на 25%. Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию запланирован на 1 марта 2017 года.

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Кроме того, 1 февраля 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" повысил цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 22%. Вслед за подорожанием газа с 1 февраля украинским промышленникам повысили тарифы на электроэнергию. Для потребителей первого и второго классов напряжения тока станет дороже на 1-3% вне зависимости от обслуживающего облэнерго (кроме компаний "Энергия-Новояворск" во Львовской области и "Атомсервис" в Николаевской области). Также на 0,7-1,91% увеличены расценки для "Укрзализныци" ("Укржелдороги").

Между тем эксперты предупреждали, что политика повышения тарифов приведет только к росту неплатежей. В прошлом году уже был прецедент, когда за неуплату коммунальных услуг суд в Луцке забрал квартиру. По информации украинских СМИ, местная власть планирует в этом году выселить за долги жителей еще 13 квартир и через суд отобрать жилье.

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