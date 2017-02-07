Прокуратура Перу завела дело на экс-президента страны в связи с подозрениями в коррупции

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Прокуратура Перу начала уголовное расследование в отношении экс-президента страны Алехандро Толедо (2001-2006 гг.), который подозревается в получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. Об этом сообщила в понедельник местная газета El Comercio.
На прошлой неделе ряд перуанских СМИ распространил информацию о том, что правоохранительные органы подозревают Толедо и представителей его администрации в получении от Odebrecht взятки в размере $20 млн, из которых $11 млн предназначались лично бывшему главе государства. Взамен бразильская компания якобы получила выгодный контракт на строительство одной из автомагистралей. В субботу в доме экс-президента прошли обыски, однако ордер на его арест пока не был выдан. Сам Толедо сейчас находится во Франции, при этом в последние дни он дал несколько коротких интервью прессе, в которых отверг все обвинения в свой адрес.
В декабре 2016 года Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 гг. она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах, в том числе в Перу.
Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в энергетическом гиганте.