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В Белом доме разъяснили слова Трампа о "неизвестных терактах"

Международная панорама
7 февраля, 5:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Шон Спайсер пообещал предоставить примеры недостаточного освещения в СМИ произошедших или предотвращенных терактов
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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп считает, что некоторые террористические атаки не получали достойного освещения в СМИ. Такое уточнение в понедельник, общаясь с журналистами, сделал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Ранее, выступая на базе американских ВВС Макдилл (штат Флорида), где размещаются штабы Центрального командования и Командования специальных операций Вооруженных сил США, Трамп заявил, что "крайне бессовестная пресса во многих случаях не сообщает" о действиях террористов в Европе и по всему миру.

"По его мнению, журналисты не всегда освещают эти события в той же мере, как и другие. Протестующие могут камня на камне не оставить, а произошедший или предотвращенный теракт не обязательно получит такое же освещение (в СМИ)", - сказал Спайсер. "Есть много случаев, когда освещение было недостаточным", - добавил он, пообещав представить примеры позже.

При этом Спайсер вновь обвинил прессу в том, что она не уделяет должного внимания успеху, которого уже удалось добиться новому главе государства за прошедшие недели.

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