В Белом доме разъяснили слова Трампа о "неизвестных терактах"

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп считает, что некоторые террористические атаки не получали достойного освещения в СМИ. Такое уточнение в понедельник, общаясь с журналистами, сделал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Ранее, выступая на базе американских ВВС Макдилл (штат Флорида), где размещаются штабы Центрального командования и Командования специальных операций Вооруженных сил США, Трамп заявил, что "крайне бессовестная пресса во многих случаях не сообщает" о действиях террористов в Европе и по всему миру.

"По его мнению, журналисты не всегда освещают эти события в той же мере, как и другие. Протестующие могут камня на камне не оставить, а произошедший или предотвращенный теракт не обязательно получит такое же освещение (в СМИ)", - сказал Спайсер. "Есть много случаев, когда освещение было недостаточным", - добавил он, пообещав представить примеры позже.

При этом Спайсер вновь обвинил прессу в том, что она не уделяет должного внимания успеху, которого уже удалось добиться новому главе государства за прошедшие недели.