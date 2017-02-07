Трамп пожаловался на нехватку точных данных о событиях в Донбассе

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп считает, что о происходящем в Донбассе имеется слишком мало информации, в связи с этим он воздержался от обвинений в адрес России. Глава Белого дома выступал в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Как утверждал беседовавший с Трампом ведущий телеканала Билл О'Рейли, спустя 24 часа после состоявшегося телефонного разговора между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным ополченцы в Донбассе, которых репортер традиционно назвал "пророссийскими силами", якобы "нарастили масштабы насилия". О'Рейли спросил президента США, не воспринял ли он это как оскорбление.

"Нет, не воспринял, потому что мы не знаем точно, что это", - указал он, говоря о происходящем в Донбассе. "Мы не знаем, контролируются ли они", - сказал американский лидер. Поставив под сомнение тезис телеведущего, он выразил мнение, что ополченцы могут быть и "неподконтрольными". "Такое тоже случается, мы это выясним", - резюмировал Трамп, воздержавшись от дальнейших комментариев.

По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики 29 января совершили атаку в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор. В результате боевых столкновений обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

1 февраля контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники по всей линии соприкосновения. Однако, как заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, отвод техники в Донбассе 5 февраля не состоялся из-за провокационных действий Киева.