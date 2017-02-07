СМИ: власти Ирака заявили об изоляции главаря ИГ аль-Багдади

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Местоположение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади установлено, он находится "в изоляции", его передвижения отслеживаются. Большинство близких к нему полевых командиров уничтожено. Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в распространенном эксклюзивном интервью телеканалу France 24, отказавшись, однако, назвать точное местонахождение лидера террористов.

"Мы убили и ликвидировали большинство его помощников. У него не осталось почти никого, кому он может доверять. Он находится в изоляции, мы следим за его передвижениями. Он старается оставаться в тени, почти не поддерживает связь с другими террористами, чаще всего она (связь) почти отсутствует", - заявил аль-Абади.

"Если я скажу, что он (аль-Багдади) все еще находится в Мосуле, буду ли я прав?", - спросил ведущий иракского премьера, на что тот ответил, что "не будет это комментировать".

По словам аль-Абади, операция по восстановлению контроля над западной частью Мосула начнется в ближайшее время, а в течение ближайших трех месяцев Ирак планирует полностью освободить свою территорию от ИГ.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула, более двух лет удерживаемого ИГ, стартовала 17 октября прошлого года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. 24 января командование ВС Ирака объявило о полном освобождении от террористов восточной части города.