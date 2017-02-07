Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: власти Ирака заявили об изоляции главаря ИГ аль-Багдади

Международная панорама
7 февраля, 5:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Иракский премьер Хейдар аль-Абади заявил о том, что у лидера террористов "не осталось никого, кому он может доверять"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Местоположение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади установлено, он находится "в изоляции", его передвижения отслеживаются. Большинство близких к нему полевых командиров уничтожено. Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в распространенном эксклюзивном интервью телеканалу France 24, отказавшись, однако, назвать точное местонахождение лидера террористов.

Смотрите также
Террористическая организация "Исламское государство". Досье

"Мы убили и ликвидировали большинство его помощников. У него не осталось почти никого, кому он может доверять. Он находится в изоляции, мы следим за его передвижениями. Он старается оставаться в тени, почти не поддерживает связь с другими террористами, чаще всего она (связь) почти отсутствует", - заявил аль-Абади.

"Если я скажу, что он (аль-Багдади) все еще находится в Мосуле, буду ли я прав?", - спросил ведущий иракского премьера, на что тот ответил, что "не будет это комментировать".

По словам аль-Абади, операция по восстановлению контроля над западной частью Мосула начнется в ближайшее время, а в течение ближайших трех месяцев Ирак планирует полностью освободить свою территорию от ИГ.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула, более двух лет удерживаемого ИГ, стартовала 17 октября прошлого года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. 24 января командование ВС Ирака объявило о полном освобождении от террористов восточной части города.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Foreign Policy сообщил о причастности властей Украины к разжиганию конфликта в Донбассе
2
Вячеслав Наговицын заявил о решении досрочно уйти в отставку
3
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
4
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
5
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
6
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
7
Трамп пожаловался на нехватку точных данных о событиях в Донбассе
Темы дня
Реклама