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Госсекретарь США и глава МИД Южной Кореи договорились наращивать давление на КНДР

Международная панорама
7 февраля, 5:52 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Юн Бён Се "отметил необходимость тесного взаимодействия между Сеулом и Вашингтоном в деле противостояния северокорейским ядерным и ракетным провокациям"
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СЕУЛ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. США и Республика Корея (РК) будут тесно сотрудничать в деле противостояния северокорейским ракетно-ядерным амбициям. К такой договоренности пришли министр иностранных дел РК Юн Бён Се и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора.

Как сообщил южнокорейский МИД , Юн Бён Се "отметил необходимость тесного взаимодействия между Сеулом и Вашингтоном в деле противостояния северокорейским ядерным и ракетным провокациям".

"Стороны подчеркнули важность наращивания внешнеполитического давления на Пхеньян, учитывая, что северокорейская ядерная и ракетная проблемы усугубляются более быстрыми темпами, чем в прошлом", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Министры также подтвердили важность двусторонних союзнических отношений, обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в решении региональных и международных проблем.

Ожидается, что до конца февраля Юн Бён Се и Рекс Тиллерсон проведут первую личную встречу в ходе предстоящего заседания глав МИД Группы двадцати (G20) в Германии и Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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