Госсекретарь США и глава МИД Южной Кореи договорились наращивать давление на КНДР

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СЕУЛ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. США и Республика Корея (РК) будут тесно сотрудничать в деле противостояния северокорейским ракетно-ядерным амбициям. К такой договоренности пришли министр иностранных дел РК Юн Бён Се и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора.
Как сообщил южнокорейский МИД , Юн Бён Се "отметил необходимость тесного взаимодействия между Сеулом и Вашингтоном в деле противостояния северокорейским ядерным и ракетным провокациям".
"Стороны подчеркнули важность наращивания внешнеполитического давления на Пхеньян, учитывая, что северокорейская ядерная и ракетная проблемы усугубляются более быстрыми темпами, чем в прошлом", - отмечает внешнеполитическое ведомство.
Министры также подтвердили важность двусторонних союзнических отношений, обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в решении региональных и международных проблем.
Ожидается, что до конца февраля Юн Бён Се и Рекс Тиллерсон проведут первую личную встречу в ходе предстоящего заседания глав МИД Группы двадцати (G20) в Германии и Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.