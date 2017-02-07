В Таиланде доработан проект новой конституции в соответствии с пожеланиями монарха

БАНГКОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Специальная комиссия завершила работу над поправками в проект новой конституции Таиланда, на внесении которых настаивал королевский двор. Об этом вовторник сообщил глава Нациоанльной законодательной ассамблеи Помпет Вичитчончай.

По его словам, до 18 февраля правительство должно будет направить отредактированный проект конституции на одобрение королю Раме X. Ранее монарх вернул документ обратно в правительство, потребовав изменения некоторых положений, касающихся "полномочий короля".

Изменения, вносимые в проект конституции, пока не были обнародованы. Однако, как заверил премьер-министр Прают Чан-Оча, они "не коснутся прав и свобод жителей королевства". Как отмечают наблюдатели, внесение дополнительных поправок, скорее всего, приведет к переносу парламентских выборов в Таиланде, проведение которых было обещано правительством в этом году. Официально об этом власти пока не заявляли.

В мае 2014 года в Таиланде произошел военный переворот, в результате которого правительство возглавил Прают Чан-Оча, ранее руководивший сухопутными войсками королевства. Он обещает вернуть страну на путь демократии после проведения масштабных политических реформ. Одна из них - конституционная.

Старая конституция была низложена сразу после военного переворота, а взамен принята временная, фактически наделяющая правящий военный совет неограниченными полномочиями. Проект новой конституции был принят 7 августа 2016 года на всеобщем референдуме, однако документ вступит в силу только после того, как его подпишет король.