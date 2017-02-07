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В Таиланде доработан проект новой конституции в соответствии с пожеланиями монарха

Международная панорама
7 февраля, 6:24 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский
Изменения, вносимые в проект конституции, пока не были обнародованы
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БАНГКОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Специальная комиссия завершила работу над поправками в проект новой конституции Таиланда, на внесении которых настаивал королевский двор. Об этом вовторник сообщил глава Нациоанльной законодательной ассамблеи Помпет Вичитчончай.

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По его словам, до 18 февраля правительство должно будет направить отредактированный проект конституции на одобрение королю Раме X. Ранее монарх вернул документ обратно в правительство, потребовав изменения некоторых положений, касающихся "полномочий короля".

Изменения, вносимые в проект конституции, пока не были обнародованы. Однако, как заверил премьер-министр Прают Чан-Оча, они "не коснутся прав и свобод жителей королевства". Как отмечают наблюдатели, внесение дополнительных поправок, скорее всего, приведет к переносу парламентских выборов в Таиланде, проведение которых было обещано правительством в этом году. Официально об этом власти пока не заявляли.

В мае 2014 года в Таиланде произошел военный переворот, в результате которого правительство возглавил Прают Чан-Оча, ранее руководивший сухопутными войсками королевства. Он обещает вернуть страну на путь демократии после проведения масштабных политических реформ. Одна из них - конституционная.

Старая конституция была низложена сразу после военного переворота, а взамен принята временная, фактически наделяющая правящий военный совет неограниченными полномочиями. Проект новой конституции был принят 7 августа 2016 года на всеобщем референдуме, однако документ вступит в силу только после того, как его подпишет король.

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