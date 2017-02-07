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В Токио назвали южные Курилы "исконными территориями Японии"

Международная панорама
7 февраля, 7:07 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Японский министр иностранных дел Фумио Кисида также выразил намерение продолжать двусторонний диалог по проблематике мирного договора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым
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Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида

© AP Photo/Pavel Golovkin

ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японский министр иностранных дел Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов "исконной территорией Японии" и высказался за продолжение переговоров с РФ по вопросу заключения мирного договора. Соответствующее заявление он сделал во вторник на состоявшемся в Токио "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России острова южной части Курильской гряды - прим. ТАСС).

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"Северные территории" - это исконные территории Японии. Мы выступаем за продолжение диалога с РФ с целью подписания мирного договора и решения проблемы принадлежности четырех северных островов на основе нового подхода", - сказал Кисида. Он также выразил намерение продолжать двусторонний диалог по проблематике мирного договора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах". Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".

По решению правительства Японии "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.

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