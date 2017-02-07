Два человека пострадали в результате атаки на полицейский участок в Пакистане

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ИСЛАМАБАД, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Евкин/. По меньшей мере два полицейских получили ранения в результате атаки террориста-смертника в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает на своем сайте газета Dawn.
По имеющейся информации, неизвестный протаранил рано утром на начиненном взрывчаткой легковом автомобиле ворота полицейского участка населенного пункта Мандан. В результате последовавшего взрыва двое дежуривших на входе в участок стражей порядка получили осколочные ранения, а находившийся за рулем террорист погиб.
Ни одна из действующих в провинции террористических группировок ответственность за атаку пока на себя не взяла.